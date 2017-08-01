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八个月宝宝发烧38.5度怎么办

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2017-08-1239健康网
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核心提示：　　初为父母，一听到自己的孩子发烧至38．5就开始心急如焚，退烧药消炎药各种喝，只想着马上退烧，别再烧出个所以然。还没有理清到底是为什么，什么原因导致了孩子发烧，就开始了盲目的一通的治疗。这种情况几乎是的所有父母的第一表现，无法持平静的态度来对待现状。八个月宝宝发烧38．5度怎么办？做为父母在宝宝发烧时应该怎么做。

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　　初为父母，一听到自己的孩子发烧至38.5就开始心急如焚，退烧药消炎药各种喝，只想着马上退烧，别再烧出个所以然。还没有理清到底是为什么，什么原因导致了孩子发烧，就开始了盲目的一通的治疗。这种情况几乎是的所有父母的第一表现，无法持平静的态度来对待现状。八个月宝宝发烧38.5度怎么办?做为父母在宝宝发烧时应该怎么做。

　　孩子发烧，引起的原因有很多种，最常见的就是感染所致，去医院检查血常规可能是正常的，但还是反复的发烧，这种情况一般是炎症未能得到控制，只退烧不消炎，是无法治愈而且对孩子的身体也无益处。发烧其实是显示孩子的机体正在和身体病毒做抗争，也是很多病素颜性疾病的表现，一般孩子发烧大多数是因为呼吸道感染，各种感染导致的感冒，尽管孩子发烧很常见，但初为父母的我们还是会遇事不冷静，容易犯下错误。

　　致使孩子发烧的原因其实很多，一般都是流行性感染，就是一段时间内所有的同年龄段的小朋友都有同样的症状，这基本不是病毒或者支原体感染，吃过退烧药还是会反复烧，这就说明孩子有炎症未能有效的控制，应该加一些消炎约，孩子的精神状态很好，吃饭也不错，这样情况家长完全可以放心，小朋友发烧全部都有一个过程，不用急于让烧一吃药就好。八个月宝宝发烧38.5度怎么办，不管什么年龄段的宝宝发烧至38.5度，就算是高烧，就可以开始吃退烧药，比如儿童心用的布洛芬，美林等，重点是同时要给孩子多喝水，有条件的话再加上一些物理治疗，效果地更佳。

　　所以宝妈宝爸们，八个月宝宝发烧38.5度怎么办这个问题，大概应该知道怎么处理，不急不燥，只要孩子精神状态好，吃饭好喝水好，配合吃药，多喝水，再加上物理治疗(精擦试身体、温水泡澡、敷、甚至还可以中医按摩手法)，孩子发烧的过程怎么也要两三天的样子，过后就会慢慢变好。


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