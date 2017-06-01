小儿哮喘中医有益还是西医更有益？

核心提示： 很多家长觉得，看到小儿哮喘很难受，希望可以尽快消除孩子的症状，所以往往会采取看西医的方法。每次去医院打个点滴，开个药方，孩子的症状就可以马上缓解一大部分，因而没有考虑去用中医的方法医治小儿哮喘。而今天，我们在这里探讨的是：小儿哮喘中医会比西医好吗？针对这个问题，我们需要把疾病分为两个时期来加以论证。

很多家长觉得，看到小儿哮喘很难受，希望可以尽快消除孩子的症状，所以往往会采取看西医的方法。每次去医院打个点滴，开个药方，孩子的症状就可以马上缓解一大部分，因而没有考虑去用中医的方法医治小儿哮喘。而今天，我们在这里探讨的是：小儿哮喘中医会比西医好吗？针对这个问题，我们需要把疾病分为两个时期来加以论证。

我们都知道，西医是对症治疗为主，而中医是对因治疗为主。在哮喘的发作期我们想要快速缓解哮喘症状、平喘，我们就要先看西医，才能达到以上这些我们想要的结果。而在小儿哮喘的缓解期我们想要缓解哮喘症状、以及降低气道的反应性，我们就需要采取中医方式来对因治疗小儿哮喘。所以，在治疗小儿哮喘发作方面，西医更占优势；在根治小儿哮喘方面，小儿哮喘中医会更占优势。

哮喘治疗的原则是：患者需要接受长期、规范、持续、个性化地治疗，而小儿哮喘中医治疗原则则是：止咳定喘、活血化瘀等，倘若我们想要达到扶正祛邪、提高抗病能力的目的，就必须从根本上，也就是从中医的角度去治疗小儿哮喘，才能做到不复发。在疾病与治疗手段的原则高度契合的情况下，我们的疾病可以得到最大程度的治愈。因此，在考虑如何让小儿的哮喘不再复发，我们首选中医的手段。

中医治疗小儿哮喘，大概有以下几个方面：1.穴位法：此时采用的是按摩或者针灸的方法。2.中药加减法：注意需要征求医生来辩证疾病状况，不可自行盲目用药，不然不仅没有康复作用，反而会有害处。

从上面的论证可以知道，我们在小儿哮喘中医方面的考虑应该如下：在哮喘发作期我们优先选择西医进行对症治疗，在哮喘的缓解期，我们优先选择中医进行对因治疗。



