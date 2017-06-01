小儿腹泻能吃什么？我们来给你支支招

核心提示： 每个孩子都是家里的唯一，尤其是当小儿有病时，身为父母的更是焦头烂额的。今天我们要探讨的是，小儿腹泻能吃什么？小儿腹泻，有时候是比较轻微的，这个时候，我们就要敏锐地发现孩子的异样并正确地给孩子的饮食做出调节，防止情况恶化；当孩子情况比较严重时，我们就要及时送去正规医院，寻求更专业的指导，以免耽误孩子的病情。

每个孩子都是家里的牵挂，尤其是当小儿有病时，身为父母的更是焦头烂额的。今天我们要探讨的是，小儿腹泻能吃什么？小儿腹泻，有时候情况是比较轻微的，当这个时候，我们就要敏锐地发现孩子的异样并正确地给孩子的饮食做出调节，防止腹泻的情况进一步恶化；当孩子情况比较严重时，我们就要及时地送去正规医院，寻求更专业的指导，以免耽误了孩子的病情。

在了解小儿腹泻能吃什么之前，我们需要明确的是：小儿腹泻的主要表现为：大便次数会有所增加；大便为糊状或呈现黄绿色稀水样便，或混合有黏液、脓血；伴有发热、没有精神；呕吐；如果发生脱水时会出现口渴、眼窝凹陷等情况，当宝宝有这些症状且比较严重的时候，家长就要注意给孩子调节饮食或者带去医院就诊了。如果条件不允许或者孩子症状比较轻微，小儿腹泻能吃什么？这里有几个简单的方法可以供家长参考一下。

小儿腹泻能吃什么？我们来一道“黄膳将”，具体的做法是：鸡蛋煮熟，然后去掉蛋壳和蛋白，把蛋黄放在锅内用小火熬炼，我们只取油，1岁内婴儿每天食用一个蛋黄油，可分2-3次食用完，3天为一个疗程，这种药膳除了可以治疗腹泻，另外还有补脾益胃的效果；另外，在鸡蛋黄上加少量面粉和姜丝蒸出的鸡蛋饼也同样有这样的功效。同样的药膳，还有胡萝卜汤，苹果膳。另外，丁桂儿脐贴有减少腹泻的次数、缩短腹泻的时间、缓解腹部疼痛等症状。我们可到外边药店买点放在家里，以备不时之需。

在预防小儿腹泻方面：小儿腹泻大多是因为外感伤寒，饮食不恰当导致脾胃虚寒导致的。在平时照顾孩子时，我们要注意给孩子保暖，不要让孩子着凉，注意给孩子喂食比较容易消化的食物，建议进行母乳喂养。

因此，小儿腹泻能吃什么？我们可以给他做比较容易消化的蛋黄膳，苹果膳，胡萝卜汤等。







