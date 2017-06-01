39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 儿科 > 儿科资讯 > 正文
综合
问医生

小儿腹泻能吃什么？我们来给你支支招

儿科文章排行榜
2017-06-1039健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　　　每个孩子都是家里的唯一，尤其是当小儿有病时，身为父母的更是焦头烂额的。今天我们要探讨的是，小儿腹泻能吃什么？小儿腹泻，有时候是比较轻微的，这个时候，我们就要敏锐地发现孩子的异样并正确地给孩子的饮食做出调节，防止情况恶化；当孩子情况比较严重时，我们就要及时送去正规医院，寻求更专业的指导，以免耽误孩子的病情。

图片

    每个孩子都是家里的牵挂，尤其是当小儿有病时，身为父母的更是焦头烂额的。今天我们要探讨的是，小儿腹泻能吃什么？小儿腹泻，有时候情况是比较轻微的，当这个时候，我们就要敏锐地发现孩子的异样并正确地给孩子的饮食做出调节，防止腹泻的情况进一步恶化；当孩子情况比较严重时，我们就要及时地送去正规医院，寻求更专业的指导，以免耽误了孩子的病情。

    在了解小儿腹泻能吃什么之前，我们需要明确的是：小儿腹泻的主要表现为：大便次数会有所增加；大便为糊状或呈现黄绿色稀水样便，或混合有黏液、脓血；伴有发热、没有精神；呕吐；如果发生脱水时会出现口渴、眼窝凹陷等情况，当宝宝有这些症状且比较严重的时候，家长就要注意给孩子调节饮食或者带去医院就诊了。如果条件不允许或者孩子症状比较轻微，小儿腹泻能吃什么？这里有几个简单的方法可以供家长参考一下。

小儿腹泻能吃什么？我们来一道“黄膳将”，具体的做法是：鸡蛋煮熟，然后去掉蛋壳和蛋白，把蛋黄放在锅内用小火熬炼，我们只取油，1岁内婴儿每天食用一个蛋黄油，可分2-3次食用完，3天为一个疗程，这种药膳除了可以治疗腹泻，另外还有补脾益胃的效果；另外，在鸡蛋黄上加少量面粉和姜丝蒸出的鸡蛋饼也同样有这样的功效。同样的药膳，还有胡萝卜汤，苹果膳。另外，丁桂儿脐贴有减少腹泻的次数、缩短腹泻的时间、缓解腹部疼痛等症状。我们可到外边药店买点放在家里，以备不时之需。

在预防小儿腹泻方面：小儿腹泻大多是因为外感伤寒，饮食不恰当导致脾胃虚寒导致的。在平时照顾孩子时，我们要注意给孩子保暖，不要让孩子着凉，注意给孩子喂食比较容易消化的食物，建议进行母乳喂养。

   因此，小儿腹泻能吃什么？我们可以给他做比较容易消化的蛋黄膳，苹果膳，胡萝卜汤等。



综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

小儿腹泻能吃什么

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

放屁映射肠癌放屁映射肠癌
乳腺癌症状乳腺癌症状
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 造成脓疱型牛皮癣出现有哪些原因 造成脓疱型牛皮癣出现有哪些原因

我们都知道牛皮癣类型很多，其中脓疱型牛皮癣是牛皮癣的一…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 育儿 养生 疾病 百科 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈