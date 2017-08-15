咳嗽有可能是感冒或者肺部感染的表现，而出现长期咳嗽的现象就要引起高度的重视，必要等等情况下建议去正规医院进行详细的检查确诊，同时在生活上注意一些事项，防止病态恶化，其主要注意事项应该从饮食开始做起。那么，咳嗽不能吃什么水果呢？

首先要忌糖及一切甜食、冷饮等，冰糖蒸梨或贝母冰糖煮梨也不宜给孩子吃。咳嗽严重时连一些酸甜的水果，如苹果、香蕉、橘子、葡萄等也不宜吃，因酸能敛痰，使痰不易咳出。多吃甜食还会助热使炎症不易??治好??。

1、咳嗽不能吃橘子肉

许多人认为橘子是止咳化痰的，于是患咳嗽的人就会多吃橘子。实际上，橘皮确有止咳化痰的功效，但橘肉反而生热生痰。

2、咳嗽不能吃西瓜

西瓜也是不能在感冒的时候吃的水果，在刚刚感冒的时候，吃西瓜的话就像是服用清理热的药物样，会更加加重感冒的病毒性，或者延长??治疗的时??间。

3、咳嗽不能吃鸭梨

鸭梨虽然能够清热生津，但是因为性凉，所以不能够在感冒的时候吃，很多人患感冒，都盲目的去买梨子吃，这样反而会导致咳嗽更严重，所以不能生吃梨子，只能炖着吃才可以驱寒。

咳嗽多为肺热引起。日常饮食中，多吃肥甘厚味可产生内热，加重咳嗽，且痰多粘稠，不易咳出。过食肥甘可致痰热互结，阻塞呼吸道，加重哮喘，使疾病难以??好转??。所以在咳嗽期间应吃一些清淡食物。

来源：华龙网