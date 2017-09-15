幼儿意外死亡的案例中有4成因呼吸道异物造成，这个常识很多家长都知道，像开心果、花生、瓜子、核桃仁…

这些个头小的零食坚决不给孩子吃！

那饼干呢？大家对它肯定没有丝毫防备吧？就它，闷声闯了大祸……

有个男孩叫明明（化名），山东日照人，今年才1岁8个月。

9月6日晚上，家长带着他逛商场，逛着逛着明明饿了，大人就给他喂了几块饼干，明明一边玩一边吃，突然咳嗽了两声就停了，当时以为他只是呛了一下。

然而晚上回到家时，明明咳嗽明显加重了，这时的家长还没放在心上，只是以为出去玩着凉感冒了，给明明吃了感冒药。两天后，明明咳嗽不止。

接下来的几天，明明情况越来越糟糕……

9月8日开始发烧。

9日晚高烧不退，还出现憋气症状。

9月10日一大早，意识到情况严重的家长，赶紧带着孩子去当地医院，胸透显示明明肺部有异物，连忙转送到青岛市妇儿医院。

刚见到孩子时，青岛市妇儿医院耳鼻喉科宋慧芸主治医师吓了一跳。

当时孩子的情况已经很糟糕：高烧不退、嗜睡、意识模糊……紧急拍胸部CT，结果让医生倒吸了一口冷气：左肺竟因支气管被异物堵塞，几乎无法显示！

经过家长的描述，医生初步考虑异物应该是呛入的饼干。

消炎、控制体温……宋慧芸对孩子进行等一系列术前准备。因为做手术必须体温稳定，否则手术过程中孩子反复高烧发生肺部感染，情况会更危险。

9月11日，等孩子体温稳定下来，手术马上进行，此时明明整个肺部左侧支气管，完全被糊状的饼干残渣和痰液堵住了！！！

20多分钟后，异物全部清理干净，明明状况开始好转，咳嗽明显减轻。

9月13日上午，在病房见到明明。医生说，气管异物引发的肺部炎症，恢复需要一定时间，所以还要住院观察几天。

采访一上午时间，就碰到了仨被呛着的孩子。宋慧芸说，像明明这样的情况真不多见。

“一般人在呼吸道进入异物时，都会伴随剧烈咳嗽、呼吸道痉挛等现象，由于异物导致呼吸道不畅缺氧，面部会呈现青紫色，但是这位患儿情况并不明显，所以父母很难发现。”

就在采访期间，短短一上午，就遇到了三名因呛入异物前来就诊的患儿。9月份以来，这种病例几乎天天有，呼吸道异物已经出现十几例。

眼下又是收获的季节，各种花生豆类坚果比较多，家长们都长点心吧！坚果、水果碎块、果冻、纽扣电池……这些小物件都是闯大祸的主儿，要放在孩子碰不到的地方。

最后医生提醒，一旦异物进入幼儿呼吸道，家长千万别有任何侥幸心理，要立即赶紧，马不停蹄送孩子到医院！

来源：山东商报