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儿童发热的11个误区，美国医生这么说！

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2017-09-23医学界
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核心提示：孩子发热通常会搞得家里鸡飞狗跳，知识有限的家伙在护理发热孩子常会出现11个误区，看看你犯过没？

　　最近一位医生在飞机上为一位高热惊厥的患儿提供了恰当的处理，使得原本处于生命危险的患儿及时得到了救治，而航班也免于返航等重大损失，获得诸多网友的一直点赞，正能量满满，但是在急诊室里面对那些焦急的父母，你知道该如何恰到好处的与他们沟通吗？

　　其实诸多父母对孩子发烧存在许多误解，尤其在中国的急诊室里，儿童发热占有更高的比例，焦急的父母怀抱着发热的小儿往往一筹莫展。对此来自美国丹佛州的Colorado儿童医院的专家做了解读。

　　误区1

　　孩子感觉发热就是发烧了

　　事实：儿童感觉到热的原因有很多。用力的玩、哭，以及刚从温暖的被窝中出来，或在热天处于户外等，都会使身体发热。但这些情况下，孩子的皮肤温度在10—20分钟内就能恢复正常。当以上原因被排除时，如果孩子仍感到发热或不舒服，则有80%的可能是真的发烧了。以下是量体温时的发烧标准：肛门、耳朵或颞动脉：38℃及以上；口腔：37.8℃及以上；腋窝：37.2℃及以上。

　　误区2

　　发烧对身体有害

　　事实：发烧会启动身体的免疫系统，是身体保护机制之一。普通发烧（37.8—40℃）可以帮助生病儿童抵抗体内感染，通常是对身体有好处的。

　　误区3

　　孩子很容易因发烧导致惊厥

　　事实：只有4%的儿童会发生热性惊厥。热性惊厥多表现为突然意识丧失，眼球上翻，面部肌肉僵直，痉挛或抽搐等。有国内儿科学专家解释，即便没有药物治疗，大部分孩子的抽搐也可能在短时间内缓解，所以家长最好不要随意搬动孩子，注意保持孩子头部侧向一边，以防误吸造成窒息。

　　误区4

　　热性惊厥是有害的

　　事实：热性惊厥虽然看起来可怕，但它通常会在5分钟内停止发作，并且不会造成身体的永久损伤。它也不会令儿童有更大风险。但是在下次发烧时，可能会有复发倾向。如果惊厥现象超过5分钟，应立即到医院进行治疗。

　　误区5

　　发烧会烧坏大脑（发烧超过40℃是危险的）

　　事实：发烧合并感染不会对大脑造成损伤。体温高于42℃时，发热才会对大脑造成伤害。并且只有当身体处在极端的环境温度下时，体温才会高到这种程度。（比如在热天把孩子关在封闭的车里）

　　误区6

　　治疗发烧必须吃药

　　事实：只有发烧在引起不适时才需要治疗。北京儿童医院感染管理科主任董丽娟说，通常孩子的体温未达到38.5℃时，是不用进行处理的，多喝水就可以。但如果孩子精神不佳、哭闹、脸色苍白发灰，就需要治疗。

　　误区7

　　如果不及时退烧，体温会一直升高

　　事实：这是错误的。大脑内有恒温调节器，所以由感染引起的发热，体温常会在39.5—40℃达到最高点，而很少会超过40.6—41.1℃。即便是后者，身体也并不会因此而受到损害。

　　误区8

　　体温降不下来，导致感染的原因肯定很严重

　　事实：对药物没有反应的发热可能是由病毒或细菌造成的，与感染源的严重性无关。

　　误区9

　　体温降下来后，就不会再反弹

　　事实：大部分由病毒感染引起的发热通常会持续2—3天。因此，当药力逐渐减弱，体温就会回到原来的水平并需要再次治疗。只有彻底制服了病毒时，发热才会消失。

　　误区10

　　如果发热时体温很高，说明病情很严重

　　事实：发热时体温高，引起的原因不一定严重。但如果你的孩子看起来病得很厉害。那么病因可能会比较严重。也有医生认为，小部分的重症发热会出现没有精神、服药后发热症状仍然持续不退，以及面色发灰等现象。

　　误区11

　　口腔温度在37.1-37.8℃是低烧

　　事实：在这范围内的温度是正常的。体温在一天之中是有变化的，它一般会在下午和傍晚时达到最高点。而低烧的真正范围是37.8—39℃。

　　其实发烧并非坏事情，它能帮助孩子摆脱感染。往往是患儿针对病原体免疫功能较好的一个表现，请不必过度紧张。

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