核心提示：新生儿护理很多新手爸妈都觉得很难，新生儿是不会表达的小婴儿，需要知道新生儿生病的一些信号才能提高警惕，及时送医。

新手爸妈必知：新生宝宝生病的5个“信号”



新手爸妈上路，面对还不会自我表达的小婴儿，往往是急得焦头烂额，尤其是小婴儿稍有点“风吹草动”时，更是让家长要提心吊胆好几天的。那么，在日常新生儿护理中，新生儿有哪些异常表现，是需要家长提高警惕，及时就医的呢？

信号一、面色

足月新生儿面色是红润的，但由于新生儿胆红素代谢的特点，出生时胆红素产量大于胆红素排泄量，约五六成的足月儿和八成左右的早产儿会出现生理性黄疸，表现为皮肤轻微的黄染，对轻微的生理性黄疸主要的处理方式是多喂奶、多排泄。但如果新生儿皮肤黄染厉害，不仅脸上皮肤，眼睛巩膜、身上、腿上都可以见到黄染，或者是一出生24小时内就开始皮肤黄黄的，或者是足月儿超过2周，早产儿超过1个月黄疸仍是未退，又或者是黄疸退了后又“卷土重来”，那么就该提高警惕了，应尽快把新生儿送医院让医生检查一下。另外，皮肤苍白、青灰、发紫，也是新生儿疾病的一个信号，同样也是需要提高警惕，尽快把新生儿送去医院，以免耽误了治疗的最佳时间。

信号二、体温

新生儿正常的体表温度是36-37.3℃，但由于初生新生儿体温调节中枢尚不完善，当外界温度过低时，如果没有做好及时的保暖，可使新生儿发生低体温、低氧血症、低血糖、低代谢性酸中毒或寒冷损伤；当外界环境温度过高，进水少及散热不足时，又可使体温增高而发生脱水热。所以，为了使机体维持体温正常所需的代谢率和耗氧量最低时的最适环境温度，就需要给初生新生儿提供一个适宜的环境温度，一般来说婴儿房的室内温度要适宜，最好是控制在24~28℃，湿度保持在50~65%，当外界温度比较低时，要注意给新生儿做好保暖工作，当外界温度过高时，则应注意降温，给新生儿松开包被等。当发现新生儿体温≧37.5℃或≦36℃时，需及时带新生儿到医院就诊。

信号三、呼吸

新生儿呼吸正常时，我们可以看到他的胸廓和腹部有节奏地上下起伏，而且面色是红润的，但如果新生儿突然出现胸廓和腹部一动不动的，继而出现面色苍白或青紫，则要警惕新生儿是否出现了呼吸暂停；如果新生儿呼吸急促，出现鼻翼煽动，甚至还可以见到“三凹征”（即胸骨、锁骨及肋间隙软组织凹陷）等呼吸困难的表现，则应警惕上呼吸道梗阻或严重肺病等造成的呼吸窘迫。总之，当新生儿出现异常呼吸状态时均应及时带新生儿去医院，以排查病因。

信号四、腹部

正常新生儿的小腹通常是软的，即便有些看起来是隆起的，但摸下去仍然还是软软的。但如果新生儿腹胀，甚至鼓鼓的，则需带新生儿去医院找医生处理一下。此外，对于还未掉脐的新生儿来说，家长还需要关注新生儿的脐带情况，留心观察新生儿脐部有无血性或黄色分泌物渗出，有无肉芽或粘膜样物，脐轮周围皮肤是否会发红或肿胀等，另外，新生儿的脐带一般于5-15天会自动脱落，如果新生儿的脐带超过3周仍未脱落，或者是脐部出现上述的一些异常情况时，最好能将新生儿抱回医院，请专业的医生帮忙检查，以免造成严重的后果。

信号五、哭声

当新生儿饿了、大小便了或者是求安慰时，总是会以哇哇大哭来吸引家长的注意，这时的哭声是非常的响亮，并有节奏感的，但如果新生儿突然剧烈的哭闹，怎么哄也哄不住，哭闹时面色苍白，表情痛苦，呈屈腿卧位，过一会儿又可以安静下来，但隔一段时间又再次剧烈哭闹，那么，新生儿可能是患上肠套叠了，家长应尽快带新生儿就医。此外，新生儿夜间惊哭、突发性尖叫啼哭、啼哭时声音嘶哑、呻吟低哭、哭的时候某一侧肢体不动等异常啼哭时，同样也需提高警惕，及时带新生儿去医院。

信号六、吃奶情况

一般来说，新生儿每天的吃奶量大概是120-150ml/kg，吃奶方面家长一般需要关注以下几点：每天吃多少奶？吃奶的时候是否可以很有力地去吸吮？吃完奶之后有无出现吐奶？ 如果有吐奶，吐的量是多少？是否已经影响到了新生儿体重的增长，如果没有影响新生儿的体重增长，6个月以内新生儿的少许吐奶现象考虑多是生理性的。如果新生儿的吐奶的量很大，已经影响到了生长发育，或者吐奶时呈喷射状，吐出来的内容物含有粪渣、胆汁等，吐奶时的表情很是痛苦等，则需要及时就医。

总之，新生儿虽然还不会用语言来表达自己的需求，但是爸爸妈妈可以通过平时细心的观察，及时发现新生儿的一些异常表现。（指导专家：广东省妇幼保健院新生儿科聂川主任医师 通讯员：彭文斌 林惠芳）