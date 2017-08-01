39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 儿科 > 儿科资讯 > 正文
综合
问医生

幼儿急疹和麻疹的区别

儿科文章排行榜
2017-08-1239健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　家里有宝宝的家长们，经常被宝宝突发的身体不适打乱阵脚，孩子不会说哪里不舒服，只能让家长去猜，或者去医院抽血化验出结果才明白是为什么。也有的家长觉得孩子每次症状都一样而选择自治，这种最为可怕，小朋友几乎大多数都会身体出现小疙瘩布满周身，其实这是一种疹子，疹子其实有很多种说法，比如有急疹，有麻疹，那么幼儿急疹和麻疹的区别主要有哪些？

图片

　　家里有宝宝的家长们，经常被宝宝突发的身体不适打乱阵脚，孩子不会说哪里不舒服，只能让家长去猜，或者去医院抽血化验出结果才明白是为什么。也有的家长觉得孩子每次症状都一样而选择自治，这种最为可怕，小朋友几乎大多数都会身体出现小疙瘩布满周身，其实这是一种疹子，疹子其实有很多种说法，比如有急疹，有麻疹，那么幼儿急疹和麻疹的区别主要有哪些?

　　最简单的差别在于，急疹不传染，麻疹则传染力度极强。在幼儿时期最常见的就是急性出诊性发热，可能是由病毒引起，但是它是通过呼吸道传播，范围很小，急诊一般发生在春冬季为多，平易每次高烧至39-41度左右，有时候也会呕吐和腹泻的症状，看上去像是重感冒。淡红色的小斑疹，在腰臀部最为多，胳膊腿部都较少，期限大概1—2天便会消失。而麻疹基本是在发烧3—4天后才会出疹，疹色为红色的斑丘疹，皮肤是正常以，和急疹不一样，麻疹先发于发际、头部面部、耳朵后，再慢慢的漫延胳膊和腿部最后到达手心足掌，3—5天就都出疹完毕。麻疹比急疹的高烧程度要严重些，咳嗽也会加重。幼儿急疹和麻疹的区别还是很明显的。

　　该如何对待急疹和麻净，处理方式大同小异，发病期间应卧床休息，多多给宝宝补充一些水份，吃一些高水份的水果蔬菜，特别是要有营养易消化的食物，在发烧严重情况下也可以敷冷毛巾或者吃一些合适的退热片。在孩子所在卧室的室内保持新鲜空气，多用用温开水清理面部卫生。

　　幼儿急疹和麻疹的区别大概有了解，做为宝妈宝爸再碰到孩子有出现身体不适，如果是相关这方面的，希望有所帮助，照顾孩子情绪，注意饮食，保持环境宝宝自身卫生。愿我们的宝宝有一个快乐的童年，健康身体，拥有美好的未来。


综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

幼儿急疹和麻疹的区别

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

癌症饮食护理癌症饮食护理
宫颈糜烂预防宫颈糜烂预防
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 老年人心律失常症状要关注什么？ 老年人心律失常症状要关注什么？

老年人随着年龄的增长，身体的各个器官功能也开始衰退，由…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈