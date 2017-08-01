幼儿急疹和麻疹的区别

核心提示： 家里有宝宝的家长们，经常被宝宝突发的身体不适打乱阵脚，孩子不会说哪里不舒服，只能让家长去猜，或者去医院抽血化验出结果才明白是为什么。也有的家长觉得孩子每次症状都一样而选择自治，这种最为可怕，小朋友几乎大多数都会身体出现小疙瘩布满周身，其实这是一种疹子，疹子其实有很多种说法，比如有急疹，有麻疹，那么幼儿急疹和麻疹的区别主要有哪些？

家里有宝宝的家长们，经常被宝宝突发的身体不适打乱阵脚，孩子不会说哪里不舒服，只能让家长去猜，或者去医院抽血化验出结果才明白是为什么。也有的家长觉得孩子每次症状都一样而选择自治，这种最为可怕，小朋友几乎大多数都会身体出现小疙瘩布满周身，其实这是一种疹子，疹子其实有很多种说法，比如有急疹，有麻疹，那么幼儿急疹和麻疹的区别主要有哪些?

最简单的差别在于，急疹不传染，麻疹则传染力度极强。在幼儿时期最常见的就是急性出诊性发热，可能是由病毒引起，但是它是通过呼吸道传播，范围很小，急诊一般发生在春冬季为多，平易每次高烧至39-41度左右，有时候也会呕吐和腹泻的症状，看上去像是重感冒。淡红色的小斑疹，在腰臀部最为多，胳膊腿部都较少，期限大概1—2天便会消失。而麻疹基本是在发烧3—4天后才会出疹，疹色为红色的斑丘疹，皮肤是正常以，和急疹不一样，麻疹先发于发际、头部面部、耳朵后，再慢慢的漫延胳膊和腿部最后到达手心足掌，3—5天就都出疹完毕。麻疹比急疹的高烧程度要严重些，咳嗽也会加重。幼儿急疹和麻疹的区别还是很明显的。

该如何对待急疹和麻净，处理方式大同小异，发病期间应卧床休息，多多给宝宝补充一些水份，吃一些高水份的水果蔬菜，特别是要有营养易消化的食物，在发烧严重情况下也可以敷冷毛巾或者吃一些合适的退热片。在孩子所在卧室的室内保持新鲜空气，多用用温开水清理面部卫生。

幼儿急疹和麻疹的区别大概有了解，做为宝妈宝爸再碰到孩子有出现身体不适，如果是相关这方面的，希望有所帮助，照顾孩子情绪，注意饮食，保持环境宝宝自身卫生。愿我们的宝宝有一个快乐的童年，健康身体，拥有美好的未来。



