核心提示： 孩子便秘很常见，不管孩子在什么年龄段都会出现便秘的情况，作为父母都难免会有些着急，一定不要私自给孩子治疗，因为孩子的肠道还比较脆弱，孩子便秘和孩子饮食，妈妈的母乳有直接关系，根据便秘的严重程度决定孩子要如何治疗，六个月宝宝便秘怎么办？





孩子便秘很常见，不管孩子在什么年龄段都会出现便秘的情况，作为父母都难免会有些着急，一定不要私自给孩子治疗，因为孩子的肠道还比较脆弱，孩子便秘和孩子饮食，妈妈的母乳有直接关系，根据便秘的严重程度决定孩子要如何治疗，六个月宝宝便秘怎么办?

造成便秘的原因有很多：膳食搭配不合理，不良排便的习惯，疾病和发育异常，药物原因或者精神因素，这些都有可能但对于一个六个月的宝宝除了母乳也已经开始到了增添辅食的时候，母乳、奶粉、辅食都是导致宝宝便秘的原因所在，六个月宝宝便秘怎么办?

对于一个六个月的小宝宝便秘其实是一种常见症状，因为宝宝的消化器官没有完全发痛，容易排便紊乱，饮食不当或者说睡眠不好，没有良好的排便习惯都致使宝宝便秘。我们如何判定宝宝是不是便秘的情况很简单，不能仅仅根据平时宝宝的排便频率，而是要对宝宝排的便便的质量和时间进行观察，是否对孩子的健康善有影响，每个宝宝的身体素质不一样，因此也不能和所有身边的小朋友相提并论。小朋友们的排便次数也各不相同，小朋友完全食母乳排便次数可能较多，食用奶粉喂养的婴儿则可能排便1次或都两到三天才会排便1次，只要按这个规律，以及便便的形状都一样就是对的。这样表示宝宝是健康的，宝妈也不用太过担心。

我们大概了解了原因，那接来就说说六个月宝宝便秘怎么办?个人建议宝妈应该多吃一些蔬菜、水果类的膳食纤维，这样宝宝也会吸收。除了宝妈自身要吃一些利于宝宝排便的食物以外，也可以对宝宝进行手辅按摩，妈妈将手掌放在宝宝的小肚子上，围绕肚脐顺时针按摩宝宝的腹部，刺激肠蠕动，动作要轻，因为宝宝太小了。如果宝宝喝奶粉，请把好奶粉质量把好关，多给宝宝喝清水，少喝多次，给宝宝添加辅食时可以参杂一些容易消化的小蔬菜，小水果。照顾好宝宝，宝妈是第一要责，观察宝宝的一举一动体会作为妈妈的乐趣。











