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小儿肺炎吃什么好？饮食上面有什么需要注意的

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2017-06-1039健康网
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核心提示：孩子健康快乐是我们每个父母的心愿，当看到孩子肺炎痛苦难耐时，我们的心情何等焦急。小儿肺炎有一个最大的特征就是不喜欢吃东西，从而导致营养不良，这样一来就会导致疾病进一步恶化。因此家长们常常在饮食方面不知道该做怎样的工夫。小儿肺炎吃什么好？这里给大家介绍几个需要注意的饮食方面。

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孩子健康快乐是我们每个父母的心愿，当看到孩子肺炎痛苦难耐时，我们的心情何等焦急。小儿肺炎有一个最大的特征就是不喜欢吃东西，从而导致营养不良，这样一来就会导致疾病进一步恶化。因此家长们常常在饮食方面不知道该做怎样的工夫。小儿肺炎吃什么好？这里给大家介绍几个需要注意的饮食方面。

首先，宝宝饮食上切记要清淡，给他们容易消化的食物，比如可以吃青菜、小米粥、大米粥之类的，在肺炎的隔离期间不要吃太多含高蛋白的食物，因为这样会让宝宝排尿素过多，从而导致宝宝发生高热和失水过多的情况。另外，一些家长觉得宝宝不爱吃饭就可以多给他们补充糖分来补充能量，其实这种意识是错误的，理由是糖分会妨碍到宝宝体内的白细胞的杀菌过程，减缓了病情的康复。这是小儿肺炎吃什么好中对摄入的营养素的要求。

针对小儿肺炎最典型的一个症状：咳嗽，这时候小儿肺炎吃什么好？我们可以给宝宝提供一些润肺化痰的食物，如我们吃过很多的川贝雪梨。此时，要特别注意的是：比较小月龄的宝宝不能够直接给梨他们吃，这时候需要我们榨梨汁给他们喝，可以在里面加上一些川贝；而较大月龄的宝宝可以直接给他们吃梨，更好的办法是给宝宝蒸梨水，同样地，加一些川贝效果会更好一些。另外，如果宝宝还是在母乳期间，我们建议最好还是用母乳喂养，不要用冲的奶粉给他们喝。母乳也是一种比较容易消化的食物，因为他们对其他食物都没有胃口，所以多给他们提供母乳是一件好事。最后，在肺炎期间，一定要给宝宝多喝白开水，这样能够加快宝宝体内的新陈代谢，多喝白开水的另外一个原因是可以有效地防止宝宝发生便秘的情况。

从以上，我们可以得知，小儿肺炎吃什么好，我们需要从这几方面考虑：不要摄入过多蛋白质，可以给孩子提供川贝雪梨、母乳喂养、多点白开水。

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